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У Конго в ДТП з автобусом загинули 24 людини

Новини » Надзвичайні події    20.10.2019 - 20:13
У Конго в ДТП з автобусом загинули 24 людини
Фото: ДТП в Конго (actualite.cd)

ДТП сталося в місті Мбанза-Нгунгу

У Демократичній Республіці Конго у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) за участю автобуса загинули щонайменше 24 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Actualite.

Повідомляється, що ДТП сталося в місті Мбанза-Нгунгу. За словами свідків аварії, автобус перекинувся і загорівся при спуску з гори. На борту перебували близько 100 торговців, що перевозили свої товари.

Причина аварії не називається. Однак, як вважають очевидці, ДТП могло статися через несправність гальмівної системи. Вдалося встановити особи 16 постраждалих, їх доправили у міську лікарню, де зараз їм надають медичну допомогу.

Нагадаємо, в Демократичній Республіці Конго зійшов з рейок пасажирський поїзд, в результаті чого загинули щонайменше 50 осіб. Інцидент стався 12 вересня рано вранці в південно-східній провінції Танганьїка. Про причини аварії інформація поки не повідомлялося.

Раніше на річці в Демократичній Республіці Конго китобійне судно затонуло, 34 осіб пропали без вісті.

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