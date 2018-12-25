ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Конго автобус зіткнувся з вантажівкою: 27 загиблих

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 23:59
В Конго автобус зіткнувся з вантажівкою: 27 загиблих
Ілюстративне фото (GettyImages)

Ще 17 людей отримали поранення

Внаслідок зіткнення автобуса і вантажівки в Демократичній республіці Конго загинули щонайменше 27 людей, ще 17 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За повідомленням влади країни, ДТП сталася вночі у місті Кісанту, що за 200 кілометрів столиці країни, Кіншаси.

Під час аварії ще 17 людей були поранені.

Місцева поліція заявляє, що причиною зіткнення стало перевищення швидкості.

Нагадаємо, на південно-сході Китаю в місті Лунянь чоловік з ножем викрав автобус, в результаті чого загинуло не менше 5 осіб, ще 21 отримав поранення.

Також РБК-Україна писало, що в штаті Джорджія (США) розбився легкомоторний літак Cessna, в результаті катастрофи загинули три людини.

Автобус врізався в декілька автомобілів і пробив розділову огорожу, після чого виїхав на зустрічну смугу шосе 405. В даний час кілька смуг автостради в південному напрямку залишаються перекритими.

У Китаї чоловік з ножем захопив автобус, є жертви
Новини України ДТПпостраждаліавтобусгрузовик
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся