У США літак впав на футбольне поле, є загиблі

Фото: місце події (www.ajc.com)

Три людини загинули при падінні літака

В штаті Джорджія (США) розбився легкомоторний літак Cessna, в результаті катастрофи загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlanta Journal-Constitution.

Як повідомляється, літак впав на футбольне поле в одному з міських парків. Всі три людини, що знаходилися на борту, загинули.

Зазначено, що прибулі на місце події пожежники розповіли, що уламки літака були розкидані в радіусі 90 м. Впізнати повітряне судно вдалося лише завдяки вцілілому хвосту літака.

Крім того, після події у Федеральному управлінні цивільної авіації США (FAA) повідомили, що літак злетів з аеродрому в окрузі Фултон і прямував в Мемфіс, штат Теннессі. За даними відомства, літак належав компанії Chen Aircrafts.

Atlanta Fire can confirm a plane crash near Fulton Industrial Pkwy Donald and Lee Hollowell Pkwy. FF's extinguishing hotspots at this time. There are no survivors. Working to confirm total number of occupants that were on aircraft. Also checking neighborhood for injuries. #AFRD pic.twitter.com/Z3NHPHMVMo — Atlanta Fire Rescue (@ATLFireRescue) December 20, 2018

#UPDATE Fulton Co: Fulton Industrial/Bolton Rd shut down at Hollowell Pkwy thanks to the plane that crashed in English Park; avoid the area https://t.co/2hvjWkI3bV #ATLtraffic pic.twitter.com/7mlenBYfxr — AJC WSB Traffic (@ajcwsbtraffic) December 20, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у штаті Каліфорнія (США) біля міста Агура-Хіллз на автостраді 101 зазнав аварії і загорівся раритетний літак.

У Департаменті пожежної охорони округу Лос-Анджелес заявили, що після аварії пілот літака залишив його і "пішов". Також рятувальники відзначили дії пілота, який спробував не врізатися в машини, що їхали по дорозі.

Як повідомляло РБК-Україна, у Каліфорнії в ДТП з автобусом постраждали 40 осіб. Автобус врізався у кілька автомобілів і пробив розділову огорожу, після чого виїхав на зустрічну смугу шосе 405.