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У США літак впав на футбольне поле, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    21.12.2018 - 07:46
У США літак впав на футбольне поле, є загиблі
Фото: місце події (www.ajc.com)

Три людини загинули при падінні літака

В штаті Джорджія (США) розбився легкомоторний літак Cessna, в результаті катастрофи загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlanta Journal-Constitution.

Як повідомляється, літак впав на футбольне поле в одному з міських парків. Всі три людини, що знаходилися на борту, загинули.

Зазначено, що прибулі на місце події пожежники розповіли, що уламки літака були розкидані в радіусі 90 м. Впізнати повітряне судно вдалося лише завдяки вцілілому хвосту літака.

Крім того, після події у Федеральному управлінні цивільної авіації США (FAA) повідомили, що літак злетів з аеродрому в окрузі Фултон і прямував в Мемфіс, штат Теннессі. За даними відомства, літак належав компанії Chen Aircrafts.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у штаті Каліфорнія (США) біля міста Агура-Хіллз на автостраді 101 зазнав аварії і загорівся раритетний літак.

У Департаменті пожежної охорони округу Лос-Анджелес заявили, що після аварії пілот літака залишив його і "пішов". Також рятувальники відзначили дії пілота, який спробував не врізатися в машини, що їхали по дорозі.

Як повідомляло РБК-Україна, у Каліфорнії в ДТП з автобусом постраждали 40 осіб. Автобус врізався у кілька автомобілів і пробив розділову огорожу, після чого виїхав на зустрічну смугу шосе 405.

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