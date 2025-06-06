Конфлікт Трампа і Маска: Axios дізнався, хто спровокував гучний скандал

За даними видання, все почалось з того, що вчора Трамп скасував висунення Джареда Айзекмана на посаду члена NASA, що своєю чергою "засмутило" Маска, який є близьким до Айзекмана.

Як зауважило видання, це був один із факторів, серед багатьох, які призвели до шокуючої сварки між президентом та його колишнім "першим другом".

Після цього Маск почав критикувати Трампа на X, що своєю чергою приголомшило радників президента.

Як пише видання, деякі з них розлютилися на головного помічника Білого дому Серхіо Гора, адже нібито саме його напружені стосунки з Маском стали фоном для суперечки.

Республіканці в Сенаті своєю чергою звинуватили Гора в тому, що він допоміг підірвати висунення кандидатури від NASA, щоб звести рахунки з Маском, який критикував керівництво Гором кадровим відділом Білого дому.

Що відомо про Гора

Гор - один із найвпливовіших радників Трампа в Білому домі, а також співзасновник видавництва Winning Team Publishing разом із Дональдом Трампом-молодшим.

Видавництво зокрема публікує книги Трампа та його союзників, а також забезпечує Трампа необхідними коштами від часу його ізоляції після заворушень у Капітолії 6 січня.

Відомо також, що Гор має тісні стосунки з колишнім керівником Marvel Айком Перлмуттером, який є одним із найближчих друзів Трампа та великим донором.