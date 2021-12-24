Конфликт РФ и Украины на опасном уровне, но у нас близкие отношения с Киевом, - МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что конфликт РФ и Украины, как России и НАТО, вышел на опасный уровень. Но в Турции отметили близкие отношения с Киевом.
Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на слова министра в эфире телеканала TRT.
"Напряженность в отношениях между Россией и НАТО достигла опасного уровня. Турция не будет игнорировать тесные отношения с Украиной только из-за обширных отношений с Россией", - сказал он.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов оказать поддержку и предложить посредничество между Украиной и Россией на фоне активности российских войск возле украинских границ.
Напомним, Эрдоган уже заявлял, что может организовать переговоры президентовУкраины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, так как у Анкары хорошие отношения как с Киевом, так и Москвой.