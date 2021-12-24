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Конфликт РФ и Украины на опасном уровне, но у нас близкие отношения с Киевом, - МИД Турции

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Анкара, Пятница 24 декабря 2021 09:20
Конфликт РФ и Украины на опасном уровне, но у нас близкие отношения с Киевом, - МИД Турции Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что конфликт РФ и Украины, как России и НАТО, вышел на опасный уровень. Но в Турции отметили близкие отношения с Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на слова министра в эфире телеканала TRT.

"Напряженность в отношениях между Россией и НАТО достигла опасного уровня. Турция не будет игнорировать тесные отношения с Украиной только из-за обширных отношений с Россией", - сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов оказать поддержку и предложить посредничество между Украиной и Россией на фоне активности российских войск возле украинских границ.

Напомним, Эрдоган уже заявлял, что может организовать переговоры президентовУкраины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, так как у Анкары хорошие отношения как с Киевом, так и Москвой.

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