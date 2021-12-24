Конфлікт РФ і України на небезпечному рівні, але у нас близькі стосунки з Києвом, - МЗС Туреччини
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що конфлікт РФ і України, як Росії і НАТО, вийшов на небезпечний рівень. Але в Туреччині відзначили близькі стосунки з Києвом.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра в ефірі телеканалу TRT.
"Напруженість у відносинах між Росією і НАТО досягла небезпечного рівня. Туреччина не буде ігнорувати тісні відносини з Україною тільки через широкі відносини з Росією", - сказав він.
Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий надати підтримку і запропонувати посередництво між Україною і Росією на тлі активності російських військ біля українських кордонів.
Нагадаємо, Ердоган вже заявляв, що може організувати переговори президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна, так як у Анкари хороші відносини як з Києвом, так і Москвою.