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Конфлікт РФ і України на небезпечному рівні, але у нас близькі стосунки з Києвом, - МЗС Туреччини

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Анкара, П'ятниця 24 грудня 2021 09:20
Конфлікт РФ і України на небезпечному рівні, але у нас близькі стосунки з Києвом, - МЗС Туреччини Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що конфлікт РФ і України, як Росії і НАТО, вийшов на небезпечний рівень. Але в Туреччині відзначили близькі стосунки з Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра в ефірі телеканалу TRT.

"Напруженість у відносинах між Росією і НАТО досягла небезпечного рівня. Туреччина не буде ігнорувати тісні відносини з Україною тільки через широкі відносини з Росією", - сказав він.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий надати підтримку і запропонувати посередництво між Україною і Росією на тлі активності російських військ біля українських кордонів.

Нагадаємо, Ердоган вже заявляв, що може організувати переговори президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна, так як у Анкари хороші відносини як з Києвом, так і Москвою.

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