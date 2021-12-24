Конфлікт РФ і України на небезпечному рівні, але у нас близькі стосунки з Києвом, - МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що конфлікт РФ і України, як Росії і НАТО, вийшов на небезпечний рівень. Але в Туреччині відзначили близькі стосунки з Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова міністра в ефірі телеканалу TRT .

"Напруженість у відносинах між Росією і НАТО досягла небезпечного рівня. Туреччина не буде ігнорувати тісні відносини з Україною тільки через широкі відносини з Росією", - сказав він.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий надати підтримку і запропонувати посередництво між Україною і Росією на тлі активності російських військ біля українських кордонів.