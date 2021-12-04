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У Эрдогана заявили о готовности организовать переговоры Зеленского с Путиным

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Анкара, Суббота 04 декабря 2021 18:45
У Эрдогана заявили о готовности организовать переговоры Зеленского с Путиным Фото: президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может организовать переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. У турецкого лидера отметили, что у Анкары хорошие отношения как с Киевом, так и Москвой.

Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Anadolu.

"Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог Путина и Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности", - сказал Калын в интервью изданию.

По его словам, у Турции сложились хорошие отношения как с Украиной, так и Россией. Он также отметил, что Анкара не одобряет и не поддерживает какой-либо конфликт между Киевом и Москвой.

"Многие западные страны не имеют конструктивных прямых отношений с Россией, но Турция обладает этой особой позицией", - добавил представитель Эрдогана.

Напомним, накануне Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине. Отмечалось, что российский лидер пожаловался своем турецкому коллеге на применение "Байрактаров" на Донбассе.

Отметим, ранее Эрдоган заявил, что Турция может стать посредником между Украиной и Россией.

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