Конфлікт Пригожина з керівництвом армії РФ вступає у вирішальну фазу, - британська розвідка

Як наголошується у зведенні, 10 червня 2023 року міноборони Росії вимагало, щоб члени формувань найманців, таких як група "Вагнера", підписували контракти безпосередньо з військовим відомством, що було схвалено президентом Володимиром Путіним по телебаченню 13 червня.

За даними британської розвідки, протягом кількох місяців власник компанії "Вагнер" Євген Пригожин піддавав уїдливій критиці керівництво міноборони, але підкорявся владі Путіна.

Однак, попри коментарі Путіна, 14 червня Пригожин заявив, що "ніхто з бійців "Вагнера" не готовий знову йти шляхом ганьби. Тому вони не підписуватимуть контракти".

"Риторика Пригожина перетворюється на виклик ширшим верствам російського істеблішменту. 1 липня 2023 року крайній термін для підписання контрактів найманцями, ймовірно, стане ключовою точкою в конфлікті", - зазначають у Міноборони Британії.

Конфлікт Пригожина з Шойгу

Нагадаємо, міноборони РФ видало наказ про те, що всі найманці мають підписати контракт із військовим відомством РФ. Однак голова групи "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики не підпишуть контракти. За його словами, накази Шойгу мають поширюватись виключно на міністерство оборони.

Водночас міноборони Росії підписало контракт із групою кадировців "Ахмат". Таким чином глава Чечні Рамзан Кадиров демонстративно підкорився військовому відомству, хоча раніше неодноразово критикував його.

За даними британської розвідки, міністр оборони Росії Сергій Шойгу демонструє високу публічну активність, натомість Україна прискорює наступальні операції. Шойгу хоче підтримувати позитивний імідж перед все більш відвертою критикою з боку деяких співвітчизників.

За даними незалежного "Левада-центру", довіра жителів Росії до власника групи "Вагнер" Євгена Пригожина значно зросла. Якщо у квітні його назвали лише 1% опитаних, то вже у травні 4% респондентів найбільше довіряють саме йому.