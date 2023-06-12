Кадирівці підписали контракт із міноборони РФ, від якого відмовилися найманці "Вагнера"

Міністерство оборони Росії заявило, що підписало контракт із групою кадирівців "Ахмат", наступного дня після того, як впливовий російський ватажок найманців Євген Пригожин відмовився це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Підписання послідувало за наказом про те, що всі загони найманців мають підписати контракти до 1 липня і взяті під контроль міністра оборони Сергія Шойгу, оскільки Москва намагається встановити свій контроль над приватними арміями, які виють від її імені в Україні.

Натомість найманці отримають ті ж пільги та захист, що й регулярні війська, включаючи виплати для них та їхніх сімей, якщо їх буде поранено або вбито.

Позиція Пригожина

Пригожин, який веде безперервну ворожнечу з міністерством оборони РФ і звинувачує його в тому, що воно не забезпечує адекватного постачання боєприпасів його найманців "Вагнера" в Україні, заявив у неділю, що відмовиться підписувати будь-який такий контракт.

Він заявив, що Шойгу "не може нормально керувати військовими формуваннями".

Приватна армія Кадирова

Контракт, підписаний міністерством оборони, було укладено з воєнізованим угрупуванням "Ахмат", яке часто називають приватною армією Рамзана Кадирова, лідера Чеченського регіону, який формально перебуває у складі Росії.

На відміну від Пригожина, Кадиров останнім часом утримується від критики міноборони РФ. Члени цих двох груп відкрито посварилися, а один із близьких союзників Кадирова у четвер назвав Пригожина блогером, який постійно кричить про проблеми.

Командир "Ахмата" Аптій Алаудінов, який брав участь у підписанні контракту, заявив, що за останні 15 місяців підрозділ підготував та направив до України десятки тисяч "добровольців".

Москва заявила у п'ятницю, що сили "Ахмата" перебувають у районі міста Мар'їнка у Донецькій області на сході України.