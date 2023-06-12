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Шойгу намагається зберегти імідж на тлі наступальних операцій ЗСУ, - британська розвідка

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Україна, Понеділок 12 червня 2023 08:44
Шойгу намагається зберегти імідж на тлі наступальних операцій ЗСУ, - британська розвідка Фото: Шойгу намагається зберегти імідж (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Минулого тижня міністр оборони Росії Сергій Шойгу зберігав високу публічну активність, ймовірно, з метою представити себе відповідальним за стратегічні питання, тоді як Україна прискорює наступальні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Шойгу дав принаймні два коментарі щодо оборонних операцій Росії, зокрема зробив серйозно перебільшені заяви про втрати України. Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав із публічного поля.

За даними британської розвідки, Шойгу також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля та розкритикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидке відправлення резервної бронетехніки на фронт.

"Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримки позитивного іміджу перед все більш відвертою критикою з боку деяких співвітчизників", - зазначають у Міноборони Британії.

Конфлікт між Пригожиним та Шойгу

Минулого тижня міноборони РФ видало наказ про те, що всі найманці мають підписати контракт із військовим відомством РФ. Однак голова групи "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики не підпишуть контракти. За його словами, укази або накази Шойгу мають поширюватися виключно на міністерство оборони та тих, хто перебуває в рамках міністерства оборони.

Нагадаємо, українські сили у вихідні підтвердили звільнення принаймні трьох населених пунктів у Донецькій області. Вранці 12 червня у ЗСУ повідомили про звільнення ще одного села.

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