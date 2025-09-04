Конфлікт навколо GNT Group: юристи компанії заявляють про тиск попри погашення боргу

Боргова суперечка між GNT Group та фондами-кредиторами, яких представляє Madison Pacific Trust Limited, продовжується. Адвокати компанії стверджують, що після реалізації заставного майна кредит повністю погашено, однак вимоги кредиторів продовжують зростати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву захисту GNT Group.

Мова йде про багаторічний спір компаній групи GNT із фондами-кредиторами з Кайманових островів, інтереси яких представляє кредитний агент Madison Pacific Trust Limited (Гонконг).

Суперечка стосується вимог, які, за словами сторони захисту, у п’ять разів перевищують фактичний борг, уже погашений за рахунок заставного майна.

За даними адвокатів GNT Group, у 2019 році кіпрська компанія G.N. Terminal Enterprises Limited взяла кредит у фондів APCI Trading LLC та Pathfinder Strategic Credit II LP з Кайманових островів. Агентом за договором була Madison Pacific.

Для гарантії виплат уклали угоди про поруку, іпотеку та заставу, а можливі спори мали розглядатися у Лондонському міжнародному арбітражному суді (LCIA).

Судові рішення в Україні та Лондоні

У 202-2025 роках українські суди та Лондонський міжнародний арбітраж ухвалили низку рішень на користь Madison Pacific.

Господарський суд Львівської області визнав вимоги кредитора до компаній "Олімпекс Купе Інтернейшнл" та "Металзюкрайн Корп Лтд" на понад 8,5 млрд грн.

Паралельно арбітраж LCIA у січні 2025 року зобов’язав Сергія Грозу та Володимира Науменка сплатити понад 149 млн доларів США разом із відсотками та витратами.

У липні 2025 року Madison Pacific заявив нові вимоги щодо активів на суму вже 182 млн доларів США.

Реалізація заставного майна

Захист GNT Group наголошує, що у травні 2025 року Madison Pacific реалізувала іпотековані об’єкти зернового терміналу в Одесі на користь компанії "Лаванда Нова" за 13 млн доларів, тоді як їхня ринкова вартість перевищувала 124 млн.

Раніше, у червні 2024 року, кредитор продав 100% акцій Omega Terminal SA, оцінених більш ніж у 30 млн доларів.

Загалом, за оцінками захисту, ринкова вартість майна, на яке вже звернуто стягнення, становила понад 155 млн доларів і перекривала суму боргу.

Позиція адвокатів GNT Group

Юристи компанії зазначають, що попри фактичне погашення заборгованості, Madison Pacific продовжує висувати вимоги у різних юрисдикціях, створюючи ризик п’ятикратного стягнення.

"Вартість реалізованого майна (понад 155 млн доларів за ринковою оцінкою) повністю покривала заборгованість за кредитним договором від 2019 року; попри це, Madison Pacific продовжує заявляти вимоги в Україні, Англії та інших юрисдикціях, наче борг досі існує; фактично, створюється ризик п’ятикратного стягнення понад реальну суму боргу", - сказано в заяві захисту.

Адвокати вважають такі дії зловживанням процесуальними правами та порушенням принципу добросовісності.

Вони наголошують, що справа має не лише фінансовий, а й суспільний вимір - мова йде про втрату ключових інфраструктурних об’єктів під час війни, коли збереження портів є критично важливим для економіки України.

Сторона захисту закликає українські суди, міжнародні інституції та державні органи дати належну правову оцінку діям кредитного агента та не допустити повторного чи багаторазового стягнення боргу, який, за їхніми словами, вже був погашений.