Конфликт вокруг GNT Group: юристы компании заявляют о давлении, несмотря на погашение долга
Долговой спор между GNT Group и фондами-кредиторами, которых представляет Madison Pacific Trust Limited, продолжается. Адвокаты компании утверждают, что после реализации залогового имущества кредит полностью погашен, однако требования кредиторов продолжают расти.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление защиты GNT Group.
Речь идет о многолетнем споре компаний группы GNT с фондами-кредиторами с Каймановых островов, интересы которых представляет кредитный агент Madison Pacific Trust Limited (Гонконг).
Спор касается требований, которые, по словам стороны защиты, в пять раз превышают фактический долг, уже погашенный за счет залогового имущества.
По данным адвокатов GNT Group, в 2019 году кипрская компания G.N. Terminal Enterprises Limited взяла кредит у фондов APCI Trading LLC и Pathfinder Strategic Credit II LP с Каймановых островов. Агентом по договору была Madison Pacific.
Для гарантии выплат были заключены соглашения о поручительстве, ипотеке и залоге, а возможные споры должны были рассматриваться в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA).
Судебные решения в Украине и Лондоне
В 202-2025 годах украинские суды и Лондонский международный арбитраж приняли ряд решений в пользу Madison Pacific.
Хозяйственный суд Львовской области признал требования кредитора к компаниям "Олимпекс Купе Интернейшнл" и "Металзюкрайн Корп Лтд" более чем на 8,5 млрд грн.
Параллельно арбитраж LCIA в январе 2025 года обязал Сергея Грозу и Владимира Науменко заплатить более 149 млн долларов США вместе с процентами и расходами.
В июле 2025 года Madison Pacific заявил новые требования по активам на сумму уже 182 млн долларов США.
Реализация залогового имущества
Защита GNT Group отмечает, что в мае 2025 года Madison Pacific реализовала ипотечные объекты зернового терминала в Одессе в пользу компании "Лаванда Нова" за 13 млн долларов, в то время как их рыночная стоимость превышала 124 млн.
Ранее, в июне 2024 года, кредитор продал 100% акций Omega Terminal SA, оцененных в более чем 30 млн долларов.
В целом, по оценкам защиты, рыночная стоимость имущества, на которое уже обращено взыскание, составляла более 155 млн долларов и перекрывала сумму долга.
Позиция адвокатов GNT Group
Юристы компании отмечают, что, несмотря на фактическое погашение задолженности, Madison Pacific продолжает выдвигать требования в различных юрисдикциях, создавая риск пятикратного взыскания.
"Стоимость реализуемого имущества (свыше 155 млн долларов по рыночной оценке) полностью покрывала задолженность по кредитному договору от 2019 года; несмотря на это, Madison Pacific продолжает заявлять требования в Украине, Англии и других юрисдикциях, словно долг до сих пор существует, фактически, создается риск пятикратного взыскания сверх реальной суммы долга", - говорится в заявлении защиты.
Адвокаты считают такие действия злоупотреблением процессуальными правами и нарушением принципа добросовестности.
Они отмечают, что дело имеет не только финансовое, но и общественное значение - речь идет о потере ключевых инфраструктурных объектов во время войны, когда сохранение портов критически важно для экономики Украины.
Сторона защиты призывает украинские суды, международные институты и государственные органы дать надлежащую правовую оценку действиям кредитного агента и не допустить повторного или многократного взыскания долга, который, по их словам, уже погашен.
Напомним, соучредитель группы GNT Владимир Науменко ранее заявлял, что владелец Kadorr Group Киван предлагал выкупить долг GNT, но кредиторы отказались.