ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Війна зацементувала монополію і неефективність залізниці, - GMK Center

Вівторок 02 вересня 2025 15:22
UA EN RU
Війна зацементувала монополію і неефективність залізниці, - GMK Center Фото: УЗ через війну зберігає монополію (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергій Новіков

Війна стала чинником, який дозволив зберегти монопольну та неефективну структуру "Укрзалізниці" замість проведення необхідної демонополізації та реформи управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора аналітичного центру GMK Center Станіслава Зінченка.

Зінченко зазначив, що ще до війни всі експерти обговорювали розділення "Укрзалізниці" на кілька окремих структур - вантажного, пасажирського оператора та інфраструктурну компанію.

"Навіть ішли перемовини про залучення консультантів із Deutsche Bahn для впровадження реформ. Але війна дозволила бюрократам зацементувати стару структуру", - сказав директор аналітичного центру GMK Center.

За його словами, попри героїчну роль "Укрзалізниці" у перші місяці вторгнення, нинішнє керівництво демонструє недостатню активність у стратегічному розвитку.

Вантажні перевезення залишаються формуючими прибуток, але бізнес не може на четвертому році війни тягнути на собі загальну збитковість величезного державного монополіста.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відзвітувала про рекордні показники вантажоперевезень у травні та червні 2025 року - 16,3 млн тонн і 16,2 млн тонн відповідно. Це найвищі місячні обсяги з початку повномасштабної війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
Новини
Мобілізація не припиниться навіть після можливого перемир'я з Росією, - ОП
Мобілізація не припиниться навіть після можливого перемир'я з Росією, - ОП
Аналітика
Москва дозволяла Україні гратися в суверенітет до кінця Другої світової, – інтерв’ю з істориком
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Москва дозволяла Україні гратися в суверенітет до кінця Другої світової, – інтерв’ю з істориком