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Конфликт в Нагорном Карабахе может выйти за пределы региона, - премьер Армении

Автор: Дмитрий Левицкий

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе может выйти за пределы Кавказского региона. ОБСЕ и международное сообщество должны вмешаться и сфокусировать свое внимание на серьезности этой ситуации.

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С таким заявлением выступил в своем видеообращении премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, сейчас мир оказался на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, которая может иметь самые непредсказуемые последствия.

"Война может выйти за пределы региона и иметь более широкие масштабы. Я призываю международное сообщество использовать все рычаги и не допустить вовлечения Турции в конфликт", - подчеркнул Пашинян.

Напомним, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между вооруженными силами Азербайджана и Армении. Азербайджанская армия перешла в наступление по всей линии соприкосновения.

Позже Министерство обороны Азербайджана заявило о взятии под контроль семи поселений в Нагорном Карабахе.

После эскалации конфликта в регионе Азербайджан и Армения провели заседания своих Совбезов.

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