Конфлікт в Нагірному Карабасі може вийти за межі регіону, - прем'єр Вірменії

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі може вийти за межі Кавказького регіону. ОБСЄ та міжнародне співтовариство повинні втрутитися та сфокусувати свою увагу на серйозності цієї ситуації.

З такою заявою виступив у своєму відеозверненні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

За його словами, зараз світ опинився на порозі широкомасштабної війни на Південному Кавказі, яка може мати найбільш непередбачувані наслідки.

"Війна може вийти за межі регіону і мати ширші масштаби. Я закликаю міжнародну спільноту використовувати всі важелі та не допустити втягнення Туреччини в конфлікт", - наголосив Пашинян.

Нагадаємо, вранці 27 вересня у Нагірному Карабасі поновилися бойові дії між збройними силами Азербайджану та Вірменії. Азербайджанська армія перейшла у наступ по всій лінії зіткнення.

Пізніше Міністерство оборони Азербайджану заявило про взяття під контроль семи поселень у Нагірному Карабасі.

Після ескалації конфлікту в регіоні Азербайджан та Вірменія провели засідання своїх Радбезів.