ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Конфликт в Нагорном Карабахе вошел в новую фазу, - МИД Армении

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян заявил, что конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе вошел в новую фазу. Эта фаза заключается в том, что Армении и непризнанному Нагорному Карабаху нужно создать единую повестку.

Самые читаемые новости

Об этом шла речь на часе вопросов к правительству в парламенте Армении, который транслировался в YouTube.

Айвазан обвинил азербайджанского президента Ильхама Алиева в "провокационных заявлениях, которые противоречат друг другу".

"С одной стороны он отмечает, что конфликт решен, а с другой стороны он делает провокационные заявления, которые разжигают конфликт. Это наверное значит, что конфликт вошел в новую фазу, где необходимо формирование единой повестки армянских сторон", - сказал он.

Напомним, осенью 2020 года произошло обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Азербайджан перешел в наступление, чтобы вернуть оккупированные Арменией территории

В ходе боевых действий азербайджанская армия вернула под свой контроль большинство оккупированных территорий, поэтому Армения была вынуждена согласиться на перемирие. Соглашение о завершении войны было подписано в Москве лидерами России, Азербайджана и Армении.

Как писало РБК-Украина, недавно премьер Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе до сих пор не урегулирован, поскольку еще не решен ряд вопросов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АрменияАзербайджанНагорный Карабах