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Конфлікт в Нагірному Карабасі увійшов у нову фазу, - МЗС Вірменії

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Вірменії Ара Айвазян заявив, що конфлікт з Азербайджаном в Нагірному Карабасі увійшов у нову фазу. Ця фаза полягає в тому, що Вірменії та невизнаному Нагірному Карабаху потрібно створити єдиний порядок денний.

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Про це йшлося на годині запитань до уряду в парламенті Вірменії, яка транслювалася в YouTube.

Айвазан звинуватив азербайджанського президента Ільхама Алієва у "провокаційних заявах, які суперечать одна одній".

"З одного боку він зазначає, що конфлікт вирішений, а з іншого боку він робить провокаційні заяви, що розпалюють конфлікт. Це напевно означає, що конфлікт увійшов в нову фазу, де необхідне формування єдиного порядку денного вірменських сторін", - сказав він.

Нагадаємо, восени 2020 року сталося загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Азербайджан перейшов у наступ, щоб повернути окуповані Вірменією територією

В ході бойових дій азербайджанська армія повернула під свій контроль більшість окупованих територій, тому Вірменія була змушена погодитися на перемир'я. Угода про завершення війни була підписана в Москві лідерами Росії, Азербайджану та Вірменії.

Як писало РБК-Україна, нещодавно прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що конфлікт в Нагірному Карабасі досі не врегульовано, оскільки ще не вирішено декілька питань.

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