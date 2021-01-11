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Путин, Алиев и Пашинян договорились о развитии Нагорного Карабаха

Москва, Понедельник 11 января 2021 17:07
Путин, Алиев и Пашинян договорились о развитии Нагорного Карабаха
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

На переговорах в Москве по Нагорному Карабаху стороны договорились о развитии региона. В ближайшее время представители России, Армении и Азербайджана должны представить соответствующий план.

Об этом на совместном брифинге заявил президент России Владимир Путин.

"Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе. Имею в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов", - заявил Путин.

По его словам, для этого будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех правительств - Азербайджана, Армении и России.

"Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона", - добавил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что Азербайджан построит два международных аэропорта в Нагорном Карабахе.

При этом Армения до сих пор называет возвращение территорий в Карабахе своим приоритетом.

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Новости Украины Политика Владимир ПутинИльхам АлиевНагорный КарабахНикол Пашинян

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