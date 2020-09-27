Конфликт в Нагорном Карабахе: где это и почему это важно

Нагорный Карабах располагается на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном. В 1980-х годах там начались этнические противостояния. Подробнее об истории конфликта между азербайджанцами и армянами в регионе - в материале РБК-Украина.

Где находится Нагорный Карабах

Нагорный Карабах - горный регион в Южном Кавказе. Он расположился между Арменией и Азербайджаном. Вместе с Равнинным Карабахом образует регион Карабах.

Карта ВВС

История конфликта в Нагорном Карабахе

История конфликта в Нагорном Карабахе - это многовековое противостояние между армянами и азербайджанцами на этнической и религиозной почве. В Советском Союзе центральное московское руководство не придавало особого значения этим вопросам, и они не учитывались при разделении территорий. Потому вышло так, что часть армян оказалась на территориях под азербайджанской администрацией и наоборот. В ходе политической нестабильности перед распадом СССР такая политика, по сути, привела к массовым конфликтам и даже "этническим чисткам".

Военный конфликт 1987-1994 годов

В 1921 году регион стал автономной частью Азербайджанской ССР, что вызвало недовольство армян. В полноценное военные действия это недовольство переросло в 1987 году.

После распада СССР был проведен референдум, по результатам провозглашена Нагорно-карабахская республика, которая в мире признана не была.

Столкновения в Нагорном Карабахе продолжались до 1994 года, пока не было подписано соглашение о режиме прекращения огня.

Возобновление боевых действий в 2016 году

В 2016 году в регионе возобновились боевые действий, которые продолжались с 2 по 5 апреля. В результате около 33 человек погибли, а еще более 200 тысяч получили ранения. 5 апреля стороны достигли соглашения о режиме прекращения огня. В ходе противостояния Турция поддержала Азербайджан. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Россия является стороной конфликта в Нагорном Карабахе.

Президенты Азербайджана и Армении встретились в Санкт-Петербурге 20 июня 2016 года. В совместном заявлении говорилось о том, что стороны пришли к соглашению и достигли взаимопонимания. В этой встрече также принимал участие президент РФ Владимир Путин.

Обострение в июле 2020 года

12 июля 2020 года в регионе началось обострение конфликта. Азербайджан обвинил Армению в артиллерийском обстреле. Армения, в свою очередь, обвинила Азербайджан в том, что несколько военных на машине пытались прорваться через границу. После нескольких дней боевых действий Азербайджан пригрозил Армении ударом по атомной электростанции в случае, если армянская сторона будет обстреливать азербайджанские стратегические объекты.

Подробнее о возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией 27 сентября 2020 года.

Почему это важно

От ситуации в Нагорном Карабахе зависит стабильность во всем регионе. В случае, если начнется полномасштабная война, к сторонам конфликта могут присоединиться их союзники. Азербайджан поддержит Турция, которая неоднократно высказывалась в его поддержку во время возобновления боевых действий. А на стороне Армении будет Россия, которая в прошлом даже принимала участие в мирных переговорах двух стран-участниц конфликта.