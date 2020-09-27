Конфлікт у Нагірному Карабасі: де це і чому це важливо

Нагірний Карабах розташовується на Південному Кавказі між Вірменією і Азербайджаном. У 1980-х роках там почалися етнічні протистояння. Детальніше про історію конфлікту між азербайджанцями і вірменами в регіоні - в матеріалі РБК-Україна.

Де знаходиться Нагірний Карабах

Нагірний Карабах - гірський регіон на Південному Кавказі. Він розташувався між Вірменією і Азербайджаном. Разом з Рівнинним Карабахом утворює регіон Карабах.

Карта ВВС

Військовий конфлікт 1987-1994 років

Історія конфлікту в Нагірному Карабасі почалася ще на початку ХХ століття. У 1921 році регіон став автономною частиною Азербайджанської РСР, що викликало невдоволення вірмен. В повноцінні військові дії це невдоволення переросло в 1987 році.

Після розпаду СРСР був проведений референдум, за результатами проголошена Нагірно-карабахська республіка, яка у світі визнана не була.

Зіткнення в Нагірному Карабасі тривали до 1994 року, поки не була підписана угода про режим припинення вогню.

Відновлення бойових дій в 2016 році

В 2016 році в регіоні поновилися бойові дії, які тривали з 2 по 5 квітня. В результаті близько 33 осіб загинули, а ще понад 200 тисяч отримали поранення. 5 квітня сторони досягли угоди про режим припинення вогню. В ході протистояння Туреччина підтримала Азербайджан. Крім того, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що Росія є стороною конфлікту в Нагірному Карабасі.

Президенти Азербайджану і Вірменії зустрілися в Санкт-Петербурзі 20 червня 2016 року. У спільній заяві йшлося про те, що сторони прийшли до угоди і досягли взаєморозуміння. У цій зустрічі також брав участь президент РФ Володимир Путін.

Загострення в липні 2020 року

12 липня 2020 року в регіоні почалося загострення конфлікту. Азербайджан звинуватив Вірменію в артилерійському обстрілі. Вірменія, в свою чергу, звинуватила Азербайджан в тому, що кілька військових на машині намагалися прорватися через кордон. Після кількох днів бойових дій Азербайджан пригрозив Вірменії ударом з атомної електростанції у випадку, якщо вірменська сторона буде обстрілювати азербайджанські стратегічні об'єкти.

Детальніше про відновлення бойових дій в Нагірному Карабасі між Азербайджаном і Вірменією 27 вересня 2020 року.

Чому це важливо

Від ситуації в Нагірному Карабасі залежить стабільність у всьому регіоні. У разі, якщо почнеться повномасштабна війна, до сторін конфлікту можуть приєднатися їх союзники. Азербайджан підтримає Туреччина, яка неодноразово висловлювалася на його підтримку під час відновлення бойових дій. А на стороні Вірменії буде Росія, яка в минулому навіть брала участь в мирних переговорах двох країн-учасниць конфлікту.