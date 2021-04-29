Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана: число пострадавших возросло до 46

Так, число пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе снова возросло и составляет 46 человек. Из них один лечится амбулаторно, один скончался.

"Остальные пострадавшие с огнестрельными ранениями и травмами различных частей тела госпитализированы в организации здравоохранения Баткенской области", - сообщили в Минздраве.