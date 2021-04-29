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Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана: число пострадавших возросло до 46

Автор: РБК-Украина

В результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана пострадали уже 46 человек. Известно об одном погибшем.

Об этом со ссылкой на Минздрав Киргизии сообщает 24.kg.

Так, число пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе снова возросло и составляет 46 человек. Из них один лечится амбулаторно, один скончался.

"Остальные пострадавшие с огнестрельными ранениями и травмами различных частей тела госпитализированы в организации здравоохранения Баткенской области", - сообщили в Минздраве.

Напомним, главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились прекратить огонь на границе с 20:00 по местному времени (17:00 по киевскому) 29 апреля.

Ранее сообщалось, что на фоне эскалации приграничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга. В частности, таджикская сторона провела массированный обстрел нескольких застав, а киргизский спецназ захватил одну из погранзастав Таджикистана.

Подробнее о том, что происходит на границе Киргизии и Таджикистана читайте в материале "РБК-Украина".

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