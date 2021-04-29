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Конфлікт на кордоні Киргизії і Таджикистану: кількість постраждалих зросла до 46

Автор: РБК-Україна

В результаті зіткнень на кордоні Киргизії і Таджикистану постраждали вже 46 осіб. Відомо про одного загиблого.

Про це з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Киргизії повідомляє 24.kg.

Так, число постраждалих в результаті інциденту на киргизько-таджицькому кордоні знову зросло і становить 46 осіб. З них один лікується амбулаторно, один помер.

"Решта постраждалих з вогнепальними пораненнями і травмами різних частин тіла госпіталізовано в організації охорони здоров'я Баткенській області", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Нагадаємо, глави МЗС Киргизії і Таджикистану домовилися припинити вогонь на кордоні з 20:00 за місцевим часом (17:00 за київським) 29 квітня.

Раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизія і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Зокрема, таджицька сторона провела масований обстріл кількох застав, а киргизький спецназ захопив одну з прикордонних застав Таджикистану.

Детальніше про те, що відбувається на кордоні Киргизії і Таджикистану читайте в матеріалі "РБК-Україна".

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