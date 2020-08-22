ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Израиль просит Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань

Иерусалим, Суббота 22 августа 2020 16:44
Израиль просит Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань
Фото: хасиды в Умане (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ежегодно в Украину приезжает 20-50 тысяч хасидов

Руководитель "коронавирусного центра" Израиля, профессор Рони Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году. Он считает, что праздник может стать эпицентром распространения коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

"Ожидается, что подобное собрание в такие смутные времена вызовет массовые случаи заражения туристов и местных жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем. В то время ожидается, что тысячи людей вернутся в Израиль и будут распространять вирус дальше" - сказал Гамзу.

Десятки тысяч евреев-хасидов съезжаются в Умань каждый еврейский Новый год, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году. В этом году празднование еврейского Нового года состоится с 18 по 20 сентября.

Напомним, ранее Кабинет министров поддержал запрет паломникам-хасидам посещать Украину в этом году.

Кроме того, мэр Умани пригрозил выставить блокпосты и не пустить хасидов на период празднования Рош ха-Шана.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ИзраильУманьхасиды
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь