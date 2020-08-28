Конфлікт між місцевими жителями і хасидами в Умані почала розслідувати поліція

Фото: конфлікт між хасидами і місцевими жителями (скріншот відео)

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом конфлікту між місцевими жителями і хасидами в Умані. Справу розпочато за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу України - порушення рівноправності громадян.

Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.

Вказано, що 27 серпня близько 23:00 до Уманського відділу поліції надійшло повідомлення про виникнення конфлікту між групою громадян України та групою Брацлавських хасидів.

"Група осіб перешкоджала іноземцям потрапити на територію домоволодіння, мотивуючи це можливістю розповсюдження COVID-19 та, на їхню думку, незаконним будівництвом", - інформують правоохоронці.

Поліція забезпечила охорону громадського порядку у ході конфлікту. Правоохоронці встановили усіх осіб на місці події та попередили подальші протиправні дії.

"За даним фактом та за іншими фактами конфліктів, які відбулись в місті Умань... порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, або релігійних переконань)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що поліція встановлює усі обставини та здійснює слідчі заходи, щоб надати правову оцінку діям кожної з осіб.

Нагадаємо, в Умані в ніч на п'ятницю, 28 серпня, місцеві жителі викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, а саме до місця поховання цадика Нахмана. Жителі просили поліцейських прогнати хасидів.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обмежила можливість приїзду хасидів в Умань на святкування Рош ха-Шана на прохання глави Кабміну Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Так, керівник "коронавірусного центру" Ізраїлю, професор Роні Гамза попросив Зеленського заборонити паломництво хасидів до Умані в цьому році.