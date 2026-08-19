За конфлікт із 13-річним хлопцем в Одесі військовому РТЦК загрожує до 5 років

В Одесі поліція розслідує конфлікт між військовослужбовцем районного ТЦК і 13-річним хлопцем. Відео, де військовий хапає підлітка за одяг і б'є його, правоохоронці виявили в соцмережах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.
Одеські поліцейські розслідують обставини інциденту за участю військовослужбовця районного ТЦК та 13-річного хлопця. Відео, на якому військовий конфліктує з підлітком, хапає його за одяг і завдає ударів, правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж.
За попередніми даними, подія сталася кілька днів тому в Хаджибейському районі Одеси. Поліцейські встановили особи обох учасників.
Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 126 про побої і мордування. За такий злочин військовому може загрожувати до п'яти років за ґратами.
Нагадаємо, раніше через цей інцидент службову перевірку розпочав і сам Одеський обласний ТЦК.
У відомстві заявили, що будь-які прояви насильства з боку військовослужбовців неприпустимі, і закликали не робити передчасних висновків до завершення перевірки.