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За конфлікт із 13-річним хлопцем в Одесі військовому РТЦК загрожує до 5 років

10:27 19.08.2026 Ср
1 хв
Особи обох учасників конфлікту вже встановлені
aimg Валерія Абабіна
Фото: За сутичку з підлітком військовому РТЦК може загрожувати 5 років неволі (facebook. com OOTCKSP)

В Одесі поліція розслідує конфлікт між військовослужбовцем районного ТЦК і 13-річним хлопцем. Відео, де військовий хапає підлітка за одяг і б'є його, правоохоронці виявили в соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Одеські поліцейські розслідують обставини інциденту за участю військовослужбовця районного ТЦК та 13-річного хлопця. Відео, на якому військовий конфліктує з підлітком, хапає його за одяг і завдає ударів, правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж.

За попередніми даними, подія сталася кілька днів тому в Хаджибейському районі Одеси. Поліцейські встановили особи обох учасників.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 126 про побої і мордування. За такий злочин військовому може загрожувати до п'яти років за ґратами.

Нагадаємо, раніше через цей інцидент службову перевірку розпочав і сам Одеський обласний ТЦК.

У відомстві заявили, що будь-які прояви насильства з боку військовослужбовців неприпустимі, і закликали не робити передчасних висновків до завершення перевірки.

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