За конфлікт із 13-річним хлопцем в Одесі військовому РТЦК загрожує до 5 років

Одеські поліцейські розслідують обставини інциденту за участю військовослужбовця районного ТЦК та 13-річного хлопця. Відео, на якому військовий конфліктує з підлітком, хапає його за одяг і завдає ударів, правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж.

За попередніми даними, подія сталася кілька днів тому в Хаджибейському районі Одеси. Поліцейські встановили особи обох учасників.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 126 про побої і мордування. За такий злочин військовому може загрожувати до п'яти років за ґратами.