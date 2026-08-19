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За конфликт с 13-летним парнем в Одессе военному РТЦК грозит до 5 лет

10:27 19.08.2026 Ср
1 мин
Личности обоих участников конфликта уже установлены
aimg Валерия Абабина
Фото: За стычку с подростком военному РТЦК может грозить 5 лет неволи (facebook.com OOTCKSP)

В Одессе полиция расследует конфликт между военнослужащим районного ТЦК и 13-летним парнем. Видео, где военный хватает подростка за одежду и бьет его, правоохранители обнаружили в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области .

Одесские полицейские расследуют обстоятельства инцидента с участием военнослужащего районного ТЦК и 13-летнего парня.

Видео, на котором военный конфликтует с подростком, хватает его за одежду и наносит удары, правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

По предварительным данным, произошедшее несколько дней назад в Хаджибейском районе Одессы. Полицейские установили личности обоих участников.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 126 о побоях и пытках. За такое преступление военнослужащему может грозить до пяти лет за решеткой.

Напомним, ранее из-за этого инцидента служебную проверку начал и сам Одесский областной ТЦК .

В ведомстве заявили, что любые проявления насилия со стороны военнослужащих недопустимы, и призывали не делать досрочных выводов до завершения проверки.

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