За конфликт с 13-летним парнем в Одессе военному РТЦК грозит до 5 лет

Одесские полицейские расследуют обстоятельства инцидента с участием военнослужащего районного ТЦК и 13-летнего парня.

Видео, на котором военный конфликтует с подростком, хватает его за одежду и наносит удары, правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

По предварительным данным, произошедшее несколько дней назад в Хаджибейском районе Одессы. Полицейские установили личности обоих участников.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 126 о побоях и пытках. За такое преступление военнослужащему может грозить до пяти лет за решеткой.