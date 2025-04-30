Конфлікт Індії та Пакистану пришвидшить спроби завершити війну в Україні, - Подоляк

Можливе загострення конфлікту між Індією та Пакистаном пришвидшуватиме спроби правильно вирішити проблему війни та миру в Україні.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Я думаю, що, по-перше, масштабна війна (між Індією та Пакистаном - ред.) все ж таки там навряд чи буде. Але якісь бойові дії вже йдуть достатньо інтенсивні, а це дві ядерні держави, не забуваємо. Більше того, вони об'ємні, особливо Індія. Вона має суттєві впливи, наприклад, на, скажімо так, країни Глобального Півдня", - сказав Подоляк.
За його словами, Індія має певні стосунки з Китаєм та торгівельні відносини з Росією, в тому числі мілітарні. Але водночас Індія буквально днями перепідписала контракти на постачання літаків з Франції, а не з Росії.
На думку радника глави ОП, ця війна є продовженням глобальної хаотизації, за якою стоїть Росія.
"Це те ж саме, що відбувалось на Близькому Сході, те ж саме, що робив Іран там, те ж саме, що робить Північна Корея на Корейському півострові. І просто регіональна нестабільність - це наслідки війни в Україні. Я думаю, що навпаки, війна, яка сьогодні загрожує цьому регіону, вона буде пришвидшувати спроби правильно вирішити проблему війни та миру в Україні. Це навпаки збільшить увагу до України", - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, нещодавно між Індією та Пакистаном спалахнув серйозний конфлікт після нападу бойовиків на групу туристів у спірному регіоні Кашмір. Країни, які володіють ядерними арсеналами, пригрозили одна одній війною, а на кордоні між ними вже сталися перші сутички.
23 квітня в індійській частині регіону Кашмір бойовики розстріляли групу туристів. Напад став найкривавішим за останні роки, адже від рук бойовиків загинуло понад 20 людей.
Індія звинуватила Пакистан в організації такого теракту. Також Делі тимчасово вийшов з угоди щодо вод Інду з Ісламабадом.
Також прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дав армії "повну оперативну свободу в ухваленні рішень про способи, цілі та терміни відповіді" Пакистану за теракт у Кашмірі.
Детальніше про те, що зараз відбувається між Індією та Пакистаном - у матеріалі РБК-Україна.
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