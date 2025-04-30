Конфлікт Індії та Пакистану пришвидшить спроби завершити війну в Україні, - Подоляк

"Я думаю, що, по-перше, масштабна війна (між Індією та Пакистаном - ред.) все ж таки там навряд чи буде. Але якісь бойові дії вже йдуть достатньо інтенсивні, а це дві ядерні держави, не забуваємо. Більше того, вони об'ємні, особливо Індія. Вона має суттєві впливи, наприклад, на, скажімо так, країни Глобального Півдня", - сказав Подоляк.

За його словами, Індія має певні стосунки з Китаєм та торгівельні відносини з Росією, в тому числі мілітарні. Але водночас Індія буквально днями перепідписала контракти на постачання літаків з Франції, а не з Росії.

На думку радника глави ОП, ця війна є продовженням глобальної хаотизації, за якою стоїть Росія.

"Це те ж саме, що відбувалось на Близькому Сході, те ж саме, що робив Іран там, те ж саме, що робить Північна Корея на Корейському півострові. І просто регіональна нестабільність - це наслідки війни в Україні. Я думаю, що навпаки, війна, яка сьогодні загрожує цьому регіону, вона буде пришвидшувати спроби правильно вирішити проблему війни та миру в Україні. Це навпаки збільшить увагу до України", - зазначив Подоляк.