Конфликт Индии и Пакистана ускорит попытки завершить войну в Украине, - Подоляк

"Я думаю, что, во-первых, масштабная война (между Индией и Пакистаном - ред.) все же там вряд ли будет. Но какие-то боевые действия уже идут достаточно интенсивные, а это две ядерные державы, не забываем. Более того, они объемные, особенно Индия. Она имеет существенные влияния, например, на, скажем так, страны Глобального Юга", - сказал Подоляк.

По его словам, Индия имеет определенные отношения с Китаем и торговые отношения с Россией, в том числе милитаристские. Но в то же время Индия буквально на днях переподписала контракты на поставку самолетов из Франции, а не из России.

По мнению советника главы ОП, эта война является продолжением глобальной хаотизации, за которой стоит Россия.

"Это то же самое, что происходило на Ближнем Востоке, то же самое, что делал Иран там, то же самое, что делает Северная Корея на Корейском полуострове. И просто региональная нестабильность - это последствия войны в Украине. Я думаю, что наоборот, война, которая сегодня угрожает этому региону, она будет ускорять попытки правильно решить проблему войны и мира в Украине. Это наоборот увеличит внимание к Украине", - отметил Подоляк.