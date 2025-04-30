Конфликт Индии и Пакистана ускорит попытки завершить войну в Украине, - Подоляк

Возможное обострение конфликта между Индией и Пакистаном ускорит попытки правильно решить проблему войны и мира в Украине.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Я думаю, что, во-первых, масштабная война (между Индией и Пакистаном - ред.) все же там вряд ли будет. Но какие-то боевые действия уже идут достаточно интенсивные, а это две ядерные державы, не забываем. Более того, они объемные, особенно Индия. Она имеет существенные влияния, например, на, скажем так, страны Глобального Юга", - сказал Подоляк.
По его словам, Индия имеет определенные отношения с Китаем и торговые отношения с Россией, в том числе милитаристские. Но в то же время Индия буквально на днях переподписала контракты на поставку самолетов из Франции, а не из России.
По мнению советника главы ОП, эта война является продолжением глобальной хаотизации, за которой стоит Россия.
"Это то же самое, что происходило на Ближнем Востоке, то же самое, что делал Иран там, то же самое, что делает Северная Корея на Корейском полуострове. И просто региональная нестабильность - это последствия войны в Украине. Я думаю, что наоборот, война, которая сегодня угрожает этому региону, она будет ускорять попытки правильно решить проблему войны и мира в Украине. Это наоборот увеличит внимание к Украине", - отметил Подоляк.
Напомним, недавно между Индией и Пакистаном вспыхнул серьезный конфликт после нападения боевиков на группу туристов в спорном регионе Кашмир. Страны, которые обладают ядерными арсеналами, пригрозили друг другу войной, а на границе между ними уже произошли первые столкновения.
23 апреля в индийской части региона Кашмир боевики расстреляли группу туристов. Нападение стало самым кровавым за последние годы, ведь от рук боевиков погибло более 20 человек.
Индия обвинила Пакистан в организации такого теракта. Также Дели временно вышел из соглашения по водам Инда с Исламабадом.
Также премьер-министр Индии Нарендра Моди дал армии "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках ответа" Пакистана за теракт в Кашмире.
Подробнее о том, что сейчас происходит между Индией и Пакистаном - в материале РБК-Украина.
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