Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана: вопрос миротворцев не рассматривают

На фоне конфликта на границе Киргизии и Таджикистана стороны не рассматривают вопрос введения миротворцев. Конфликт намерены урегулировать дипломатическим путем.

Об этом на пресс-конференции заявил представитель Министерства иностранных дел Киргизии Эрмек Кыштобаев, передает akipress.org .

По его словам, вопрос введения миротворческих сил на границу с Таджикистаном не рассматривается. Он также сообщил, что Киргизия и Таджикистан не обменивались нотами протеста в связи с вооруженным конфликтом.

Напомним, ранее сообщалось, что Киргизия призвала ООН помочь уладить последствия конфликта на границе с Таджикистаном. Речь идет о том, что ООН могла бы переориентировать часть программ и проектов на устранение последствий вооруженных столкновений в Баткенской области.

Согласно актуальным данным, в конфликте на границе погибли более 30 граждан Киргизии, 123 человека получили ранения. В то же время Таджикистан пока не официально не сообщает о жертвах со своей стороны, но местные СМИ сообщают, что как минимум двух погибших в конфликте уже похоронили.

Из зоны конфликта эвакуировали несколько тысяч мирных жителей.