Конфлікт на кордоні Киргизії і Таджикистану: питання миротворців не розглядають

За його словами, питання введення миротворчих сил на кордон з Таджикистаном не розглядається. Він також повідомив, що Киргизія і Таджикистан не обмінювалися нотами протесту у зв'язку зі збройним конфліктом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Киргизія закликала ООН допомогти залагодити наслідки конфлікту на кордоні з Таджикистаном. Йдеться про те, що ООН могла б переорієнтувати частину програм і проектів на усунення наслідків збройних зіткнень в Баткенській області.

Згідно з актуальними даними, в конфлікті на кордоні загинули понад 30 громадян Киргизії, 123 особи отримали поранення. У той же час Таджикистан поки не офіційно не повідомляє про жертви зі свого боку, але місцеві ЗМІ повідомляють, що як мінімум двох загиблих в конфлікті вже поховали.

Із зони конфлікту евакуювали кілька тисяч мирних жителів.