Киргизия призвала ООН помочь уладить последствия конфликта на границе с Таджикистаном

МИД Киргизии обратился к Организации объединенных наций (ООН) с просьбой помочь в устранении последствий вооруженных столкновений с Таджикистаном в Баткенской области. Глава ведомства Руслан Казакбаев подчеркнул приверженность Бишкека международным обязательствам.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Киргизии по итогам телефонного разговора Руслана Казакбаева со специальным представителем генсека ООН по Центральной Азии Натальей Герман.

Отмечается, что глава МИД Киргизии проинформировал представителя ООН о ситуации на киргизско-таджикской границе и достигнутой договоренности о прекращении огня. Казакбаев подчеркнул приверженность Бишкека международным и двусторонним обязательствам.

Министр также выразил мнение, что ООН может переориентировать часть программ и проектов на устранение последствий вооруженного конфликта в Баткенской области.

Представитель ООН в свою очередь приветствовала договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении огня. Она также выразила готовность оказать техническую помощь сторонам конфликта. Герман напомнила, что организация призывает обе стороны продолжить прямые переговоры для мирного урегулирования нерешенных вопросов.