UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Конфликт двух компаний в ресторане Киева закончился стрельбой: пострадал его администратор

Автор: Дмитрий Кузнецов

В одном из киевских ресторанов произошел конфликт между двумя компаниями, который перерос в драку. Ее попытался остановить администратор заведения, но получил огнестрельное ранение - один из участников достал пистолет и выстрелил.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

Инцидент произошел в киевском ресторане на улице Ревуцкого. Между компанией мужчин вспыхнула ссора, которая затем переросла в драку. В какой-то момент один из участников конфликта достал травматический пистолет, произвел несколько выстрелов в воздух и в сторону дерущихся, но попал в администратора заведения. Он пытался утихомирить дебоширов.

"Пострадавший с ранением живота госпитализирован в медицинское учреждение", - уточнили в Нацполиции.

На место происшествия выехала оперативная группа, спецназ, патрульные полицейские и скорая медпомощь. Стрелявший задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: стрельба в ресторане Киева (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, 17 мая в Запорожской области в поселке Кирилловка произошел конфликт между двумя компаниями мужчин, который перерос в стрельбу. В результате инцидента два человека получили ранения.

Отметим, ранее в Одессе произошла перестрелка на Балтской дороге. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват".

Как писало РБК-Украина, в Киеве между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из пистолета в оппонента. Стрелка задержали, пострадавшего доставили в больницу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины конфликтдракаСтрельба