Конфликт двух компаний в ресторане Киева закончился стрельбой: пострадал его администратор

Инцидент произошел в киевском ресторане на улице Ревуцкого. Между компанией мужчин вспыхнула ссора, которая затем переросла в драку. В какой-то момент один из участников конфликта достал травматический пистолет, произвел несколько выстрелов в воздух и в сторону дерущихся, но попал в администратора заведения. Он пытался утихомирить дебоширов.

"Пострадавший с ранением живота госпитализирован в медицинское учреждение", - уточнили в Нацполиции.

На место происшествия выехала оперативная группа, спецназ, патрульные полицейские и скорая медпомощь. Стрелявший задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: стрельба в ресторане Киева (kyiv.npu.gov.ua)