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Конфлікт двох компаній у ресторані Києва закінчився стріляниною: постраждав його адміністратор

Автор: Дмитрий Кузнецов

В одному з київських ресторанів стався конфлікт між двома компаніями, який переріс у бійку. Її спробував зупинити адміністратор закладу, але отримав вогнепальне поранення - один з учасників дістав пістолет і вистрілив.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції України в Києві.

Інцидент стався в київському ресторані на вулиці Ревуцького. Між компанією чоловіків спалахнула сварка, яка потім переросла в бійку. У якийсь момент один з учасників конфлікту дістав травматичний пістолет, зробив кілька пострілів в повітря і в бік б'ються, але потрапив в адміністратора закладу. Він намагався втихомирити бешкетників.

"Постраждалого з пораненням живота госпіталізовано до медичного закладу", - уточнили в Нацполіції.

На місце події виїхала оперативна група, спецназ, патрульні поліцейські і швидка медична допомога. Стріляв затриманий. Відносно нього порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото: стрілянина в ресторані Києва (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 17 травня в Запорізькій області в селищі Кирилівка стався конфлікт між двома компаніями чоловіків, який переріс у стрілянину. В результаті інциденту дві людини отримали поранення.

Зазначимо, раніше в Одесі сталася перестрілка на Балтській дорозі. У місті введена спеціальна поліцейська операція "Перехоплення".

Як писало РБК-Україна, у Києві між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них кілька разів вистрілив з пістолета в опонента. Стрілка затримали, потерпілого доставили в лікарню.

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