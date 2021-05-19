Конфлікт двох компаній у ресторані Києва закінчився стріляниною: постраждав його адміністратор

Інцидент стався в київському ресторані на вулиці Ревуцького. Між компанією чоловіків спалахнула сварка, яка потім переросла в бійку. У якийсь момент один з учасників конфлікту дістав травматичний пістолет, зробив кілька пострілів в повітря і в бік б'ються, але потрапив в адміністратора закладу. Він намагався втихомирити бешкетників.

"Постраждалого з пораненням живота госпіталізовано до медичного закладу", - уточнили в Нацполіції.

На місце події виїхала оперативна група, спецназ, патрульні поліцейські і швидка медична допомога. Стріляв затриманий. Відносно нього порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото: стрілянина в ресторані Києва (kyiv.npu.gov.ua)