В Одессе произошла перестрелка. Полиция объявила план "Перехват"

В пятницу, 14 мая, в Одессе произошла перестрелка на Балтской дороге. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват".

По предварительной информации, неизвестные совершили несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону мужчины и скрылись на автомобиле.

Напомним, днями в Киеве между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из пистолета в оппонента. Стрелка задержали, пострадавшего доставили в больницу.

Кроме того, в Ивано-Франковской области на автозаправке мужчина совершил стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате происшествия пострадали два человека.