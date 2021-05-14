В Одессе произошла перестрелка. Полиция объявила план "Перехват"
В пятницу, 14 мая, в Одессе произошла перестрелка на Балтской дороге. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват".
По предварительной информации, неизвестные совершили несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону мужчины и скрылись на автомобиле.
Пострадавшего госпитализировали с ранением ноги.
На месте работают правоохранители. Обстоятельства происшествия и причастные устанавливаются.
Напомним, днями в Киеве между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из пистолета в оппонента. Стрелка задержали, пострадавшего доставили в больницу.
Кроме того, в Ивано-Франковской области на автозаправке мужчина совершил стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате происшествия пострадали два человека.