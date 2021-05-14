ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Одессе произошла перестрелка. Полиция объявила план "Перехват"

Новина українською →
Одесса, Пятница 14 мая 2021 16:51
В Одессе произошла перестрелка. Полиция объявила план "Перехват" Фото: в Одессе объявили план "Перехват" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 14 мая, в Одессе произошла перестрелка на Балтской дороге. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По предварительной информации, неизвестные совершили несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону мужчины и скрылись на автомобиле.

Пострадавшего госпитализировали с ранением ноги.

На месте работают правоохранители. Обстоятельства происшествия и причастные устанавливаются.

Напомним, днями в Киеве между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из пистолета в оппонента. Стрелка задержали, пострадавшего доставили в больницу.

Кроме того, в Ивано-Франковской области на автозаправке мужчина совершил стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате происшествия пострадали два человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Одесса полиция Стрельба
NEWS
Семенченко объявили подозрение в теракте за обстрел офиса "112 Украина"
Семенченко объявили подозрение в теракте за обстрел офиса "112 Украина"
DAILY
Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт