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В Киеве произошел конфликт со стрельбой: есть пострадавший

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Киев, Среда 12 мая 2021 12:13
В Киеве произошел конфликт со стрельбой: есть пострадавший Фото: в Киеве произошла стрельба (фото mvs.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

В Киеве между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Его задержали патрульные полицейские, а пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Конфликт между двумя мужчинами произошел на улице Волгоградской. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что между 33-летним потерпевшим и его знакомым возник конфликт, в ходе которого правонарушитель достал пистолет, несколько раз выстрелил в сторону оппонента и скрылся.

"Получив приметы нападавшего, сотрудники полиции обследовали прилегающую территорию и неподалеку от места совершения правонарушения заметили мужчину, похожего по описанию. Его остановили для проверки и во время поверхностного осмотра обнаружили у него предмет, похожий на травматический пистолет", - говорится в сообщении.

С места происшествия эксперты изъяли пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу. Фигуранта полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а пострадавшего госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. Задержанный - местный житель, 1974 года рождения.

В Киеве произошел конфликт со стрельбой: есть пострадавшийВ Киеве произошел конфликт со стрельбой: есть пострадавшийФото: mvs.gov.ua

Следователем Соломенского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины и сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в конце апреля в Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу когда стоял в очереди. В результате два человека получили ранения.

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