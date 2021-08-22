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Конфликт на Донбассе не решить в Верховной раде, - Зеленский

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну на Донбассе хочется завершить полностью. Однако конфликт на востоке Украины не решить в Верховной раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента телеканалу "Украина".

"Война – это то, что хочется завершить полностью. И хочется вернуть наши территории. Это большое желание. К сожалению, это не решается в Верховной Раде Украины. Если бы это можно было, мы бы давно уже проголосовали, и уверен, что в этой теме болезненной, кровавой парламент объединился бы. Но это также пример того, что завершить войну не объединившись - невозможно", - заявил глава государства.

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