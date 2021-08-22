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Конфлікт на Донбасі не вирішити у Верховній Раді, - Зеленський

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війну на Донбасі хочеться завершити повністю. Однак конфлікт на сході України не вирішити у Верховній Раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента телеканалу "Україна".

"Війна - це те, що хочеться завершити повністю. І хочеться повернути наші території. Це велике бажання. На жаль, це не вирішується у Верховній Раді України. Якби це можна було, ми б давно вже проголосували, і впевнений, що в цій темі болючою, кривавою парламент об'єднався б. Але це також приклад того, що завершити війну не об'єднавшись - неможливо", - заявив глава держави.

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Володимир ЗеленськийДонбасВерховна рада