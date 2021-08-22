Конфликт на Донбассе не решить в Верховной раде, - Зеленский

"Война – это то, что хочется завершить полностью. И хочется вернуть наши территории. Это большое желание. К сожалению, это не решается в Верховной Раде Украины. Если бы это можно было, мы бы давно уже проголосовали, и уверен, что в этой теме болезненной, кровавой парламент объединился бы. Но это также пример того, что завершить войну не объединившись - невозможно", - заявил глава государства.