Конфлікт на Донбасі не вирішити у Верховній Раді, - Зеленський

"Війна - це те, що хочеться завершити повністю. І хочеться повернути наші території. Це велике бажання. На жаль, це не вирішується у Верховній Раді України. Якби це можна було, ми б давно вже проголосували, і впевнений, що в цій темі болючою, кривавою парламент об'єднався б. Але це також приклад того, що завершити війну не об'єднавшись - неможливо", - заявив глава держави.