Конфликт на Донбассе перерос в горячую форму из-за России, - Коломойский

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

По его словам, РФ является одним из основных спонсоров и источником "этого гражданского конфликта"

Конфликт на Донбассе перерос в горячую форму благодаря России. Об этом заявил украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью российкому изданию "РБК".

По его словам, РФ является одним из основных спонсоров и источником "этого гражданского конфликта на Донбассе".

"Это наше внутреннее дело и он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели", - заявил он.

Коломойский считает, что нужно провести выборы на Донбассе под надзором ОБСЕ.

"Есть закон об особом статусе, он согласован минскими соглашениями и его каждый год продлевают. Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе. Ничего там не надо реинтегрировать. Вам надо свалить просто и все реинтегрируется автоматически за одну неделю", - заявил он.

Напомним, ранее интервью журналу "Новое время" Коломойский назвал войну на Донбассе внутренним конфликтом. Он утверждал, что конфликт на Донбассе "никем не инспирированный, никакой Россией", при этом он признавал, что там есть российская техника.

Кроме этого, он заявил, что россияне на временно оккупированном Донбассе выполняют интернациональный долг.