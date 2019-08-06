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Коломойский рассказал о помощи кампании Зеленского

Новости » Политика    06.08.2019 - 13:38
Коломойский рассказал о помощи кампании Зеленского
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

По его словам, стоимость кампании Зеленского в первом туре обошлась в 10-20 млн долларов

Миллиардер Игорь Коломойский рассказал о помощи президентской кампании Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Коломойского РБК.

По словам миллиардера, стоимость кампании Зеленского в первом туре обошлась в 10-20 миллионов долларов.

"(Личных вложений Коломойского, - ред.) не потребовалось. У него (Зеленского, - ред.) был контракт с каналом "1+1", тем и помогал... Поверьте мне, я думаю, что все оказалось гораздо скромнее и дешевле раз в пять. От 10 до 20 млн долларов. А второй тур, я думаю, вообще ничего не стоил, уже все было решено", - заявил Коломойский.

Как писало РБК-Украина ранее, Коломойский отрицает попытки влияния на президента Владимира Зеленского. При этом олигарх заявил, что симпатизирует президенту. "Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко", - отмечал миллиардер.

Коломойский также подчеркнул, что он и Зеленский - не бизнес-партнеры.

Напомним, ранее президент Украины сообщал, что за месяц на посту провел встречи с олигархами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским.

Добавим также, ранее Зеленский назвал слухами информацию о якобы запланированном экономическом дефолте в Украине. Он подчеркивал, что информация о якобы запланированном дефолте не имеет ничего общего с его официальной позицией.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКоломойский
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