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Конфлікт на Донбасі переріс у гарячу форму через Росію, - Коломойський

Новини » Політика    06.08.2019 - 13:38
Конфлікт на Донбасі переріс у гарячу форму через Росію, - Коломойський
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

За його словами, РФ є одним з основних спонсорів і джерелом "цього громадянського конфлікту"

Конфлікт на Донбасі переріс у гарячу форму завдяки Росії. Про це заявив український олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю російському виданню "РБК".

За його словами, РФ є одним з основних спонсорів і джерелом "цього громадянського конфлікту на Донбасі".

"Це наша внутрішня справа і вона переросла у гарячу форму тільки завдяки Російській Федерації. Вона є одним з основних спонсорів і джерелом цього громадянського конфлікту. Якби не було Росії і вона пішла геть, то ми б закінчили всі ці питання мирним шляхом до загального задоволення максимум за два тижні", - заявив він.

Коломойський вважає, що потрібно провести вибори на Донбасі під наглядом ОБСЄ.

"Є закон про особливий статус, він узгоджений мінськими угодами та його кожен рік продовжують. Потрібно прибрати зміни Конституції, замінити п'ятирічним перехідним періодом особливого статусу Донбасу, провести вибори на цій території під наглядом ОБСЄ. Нехай Росія теж сидить дивиться, але не втручається. Обрали всіх кого треба, через 30 днів зібрали манатки і валіть до себе. Нічого там не треба реінтегрувати. Вам треба звалити просто і все реінтегрується автоматично за один тиждень", - заявив він.

Нагадаємо, раніше інтерв'ю журналу "Новое время" Коломойський назвав війну на Донбасі внутрішнім конфліктом. Він стверджував, що конфлікт на Донбасі "ніким не інспірований, ніякою Росією", при цьому він визнавав, що там є російська техніка.

Крім цього, він заявив, що росіяни на тимчасово окупованому Донбасі виконують інтернаціональний борг.

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