Конфликт на Донбассе: в ходе визита в Украину Меркель поднимет вопрос "красных линий"

Фото: Ангела Меркель (flickr.com nato)

Меркель важно понять, какие дальнейшие шаги украинская власть предпримет для достижения реального мира

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего визита в Украину поднимет вопрос "красных линий", которые Украина не сможет переступить при разрешении конфликта на Донбассе. Об этом сказано в материале РБК-Украина "Визит Меркель в Украину: чего ожидать от встреч канцлера ФРГ с украинской властью".

Соответствующее мнение высказал аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич.

"Скорее всего, до этого она уже проводила переговоры по Донбассу, в том числе с Путиным. Она знает интересы Российской Федерации на данном этапе, ведь интересы РФ несколько меняются. Скорее всего, разговор будет о "красных линиях" - на какую степень компромисса может пойти Украина для того, чтобы выйти на формальное мирное урегулирование и формальное разрешение кризиса. Однако формальное не означает реальное", - отметил он.

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко полагает, что для Меркель важно понять, какие дальнейшие шаги украинская власть и лично президент Петр Порошенко собираются предпринять для того, чтобы на основе минских договоренностей можно было достичь реального и прочного мира.

"Думаю, что для Меркель очень важно, чтобы процесс, запущенный в Минске, не стал ее поражением. Для нее важно, чтобы с украинской стороны было сделано все то, что она считает важным для реализации минских договоренностей. А здесь у нас существует избирательный подход. В Киеве мы стараемся делать упор на том, что выгодно Украине", - заявил экс-глава МИД.

Напомним, эксперты полагают, что повышенное внимание канцлера Германии Ангелы Меркель к конфликту на востоке Украины продиктовано тем, что его урегулирование опосредованно влияет на внутреннюю ситуацию в Германии.

Как писало РБК-Украина ранее, Германия планирует обратиться к России в связи с нарушениями прав человека на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.