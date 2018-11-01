Конфлікт на Донбасі: в ході візиту в Україну Меркель підніме питання "червоних ліній"

Фото: Ангела Меркель (flickr.com nato)

Меркель важливо зрозуміти, які подальші кроки українська влада зробить для досягнення реального миру

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у ході свого візиту в Україну підніме питання "червоних ліній", які Україна не зможе переступити при вирішенні конфлікту на Донбасі. Про це сказано в матеріалі РБК-Україна "Візит Меркель в Україну: чого очікувати від зустрічей канцлера ФРН з українською владою".

Відповідну думку висловив аналітик "Українського інституту майбутнього" Ігар Тишкевич.

"Швидше за все, до цього вона вже проводила переговори з Донбасу, в тому числі з Путіним. Вона знає інтереси Російської Федерації на даному етапі, адже інтереси РФ дещо змінюються. Швидше за все, розмова йтиме про "червоні лінії" - на який ступінь компромісу може піти Україна для того, щоб вийти на формальне мирне врегулювання і формальне вирішення кризи. Однак формальне не означає реальне", - зазначив він.

Екс-міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко вважає, що для Меркель важливо зрозуміти, які подальші кроки українська влада і особисто президент Петро Порошенко збираються зробити для того, щоб на основі мінських домовленостей можна було досягти реального і міцного миру.

"Думаю, що для Меркель дуже важливо, щоб процес, запущений у Мінську, не став її поразкою. Для неї важливо, щоб з українського боку було зроблено все те, що вона вважає важливим для реалізації мінських домовленостей. А тут у нас існує вибірковий підхід. У Києві ми намагаємося робити упор на те, що вигідно Україні", - заявив екс-глава МЗС.

Нагадаємо, експерти вважають, що підвищена увага канцлера Німеччини Ангели Меркель до конфлікту на сході України продиктована тим, що його врегулювання опосередковано впливає на внутрішню ситуацію в Німеччині.

Як писало РБК-Україна раніше, Німеччина планує звернутися до Росії у зв'язку з порушеннями прав людини на окупованих територіях Донбасу і Криму.