ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Германия обратится к России относительно нарушений прав человека в Крыму и на Донбассе

Новости » Общество    31.10.2018 - 18:31
Фото: Франк Швабе (frank-schwabe.de)
Фото: Франк Швабе (frank-schwabe.de)

От конфликта на Донбассе страдает 4,4 млн человек

Германия планирует обратиться к России в связи с нарушениями прав человека на оккупированных территориях Доньасу и Крыму. Об этом на брифинге в рамках официального визита в Украину сообщил глава фракции социалистов, демократов и зеленых (SOC Group) в Парламентской Ассамблее Совета Европы, депутат немецкого Бундестага Франк Швабе, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, от военных действий и ухудшения гуманитарной ситуации на Донбассе страдает 4,4 млн человек.

"Германия заинтересована в помощи этим людям. Меня интересует защита прав человека в Украине в контексте аннексии Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Мы планируем обращение к России, чтобы повлиять на РФ именно в этих вопросах. У нас есть определенные требования и по защите прав человека в Украине", - сказал Швабе.

Он добавил, что Совет Европы также проводит мониторинг ситуации в Украине.

Также депутат Бундестага планирует встречу с общественными активистами.

"Есть обеспокоенность с нашей стороны по вопросам охраны окружающей среды", - добавил Швабе.

Напомним, как заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг в последний день своего мандата в Украине, конфликт на Донбассе не является замороженным, его можно решить.

На Донбассе за неделю ОБСЕ зафиксировала 8300 нарушений режима тишины Заместитель Генсека ООН прокомментировала так называемые выборы в "ЛДНР"
Новости Украины ПАСЕДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь