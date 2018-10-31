Германия обратится к России относительно нарушений прав человека в Крыму и на Донбассе

Фото: Франк Швабе (frank-schwabe.de)

От конфликта на Донбассе страдает 4,4 млн человек

Германия планирует обратиться к России в связи с нарушениями прав человека на оккупированных территориях Доньасу и Крыму. Об этом на брифинге в рамках официального визита в Украину сообщил глава фракции социалистов, демократов и зеленых (SOC Group) в Парламентской Ассамблее Совета Европы, депутат немецкого Бундестага Франк Швабе, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, от военных действий и ухудшения гуманитарной ситуации на Донбассе страдает 4,4 млн человек.

"Германия заинтересована в помощи этим людям. Меня интересует защита прав человека в Украине в контексте аннексии Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Мы планируем обращение к России, чтобы повлиять на РФ именно в этих вопросах. У нас есть определенные требования и по защите прав человека в Украине", - сказал Швабе.

Он добавил, что Совет Европы также проводит мониторинг ситуации в Украине.

Также депутат Бундестага планирует встречу с общественными активистами.

"Есть обеспокоенность с нашей стороны по вопросам охраны окружающей среды", - добавил Швабе.

Напомним, как заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг в последний день своего мандата в Украине, конфликт на Донбассе не является замороженным, его можно решить.