Конфлікт через заборону? Адвокат пояснив, чи можна фотографувати товар у магазині

Інколи продавці, охоронці або ж навіть власники магазинів чи супермаркетів в Україні намагаються заборонити покупцям фотографувати той чи інший товар. Однак чи мають вони на це право - знають не всі.
Докладніше про те, чи можна фотографувати товар у магазині в цілому, а також в яких випадках цього краще не робити, - розповів у коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко.
Експерт нагадав, що стаття 34 Конституції України гарантує кожному право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію - усно, письмово або в інший спосіб (на свій вибір).
Водночас, за словами Буліменка, здійснення цього права може бути обмежене законом в інтересах:
"З метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя", - уточнив адвокат.
Крім того, статтею 50 Конституції кожному громадянину гарантується право вільного доступу та поширення інформації:
"Така інформація ніким не може бути засекречена. Таким чином, фотографування товару може бути однією з форм реалізації права особи на інформацію про якість харчових продуктів", - наголосив магістр права.
Буліменко наголосив, що, зважаючи на все вищесказане:
"Але право фотографувати товар у супермаркеті може бути обмежене", - визнав він.
Як приклад адвокат навів ситуації, коли фотографування може призвести:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові правила торгівельного обслуговування населення, які затвердив Кабінет міністрів України. Вони покликані не лише покращити умови для споживачів, але й забезпечити розвиток бізнесу.
Читайте також, в яких країнах туристи можуть "влетіти" на штраф за фото через заборону на зйомку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.