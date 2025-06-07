Конфликт из-за запрета? Адвокат объяснил, можно ли фотографировать товар в магазине

Можно ли фотографировать товар в магазине

Эксперт напомнил, что статья 34 Конституции Украины гарантирует каждому право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию - устно, письменно или другим способом (по своему выбору).

В то же время, по словам Булименко, осуществление этого права может быть ограничено законом в интересах:

национальной безопасности;

территориальной целостности;

общественного порядка.

"С целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других людей, для предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или для поддержания авторитета и беспристрастности правосудия", - уточнил адвокат.

Кроме того, статьей 50 Конституции каждому гражданину гарантируется право свободного доступа и распространения информации:

о состоянии окружающей среды;

о качестве пищевых продуктов;

о качестве предметов быта.

"Такая информация никем не может быть засекречена. Таким образом, фотографирование товара может быть одной из форм реализации права человека на информацию о качестве пищевых продуктов", - отметил магистр права.

Когда право на фотографирование может быть ограничено

Булименко подчеркнул, что, учитывая все вышесказанное:

законодательного запрета фотографировать товар в супермаркете не существует ;

; любое требование магазина прекратить такое фотографирование является незаконным.

"Но право фотографировать товар в супермаркете может быть ограничено", - признал он.

В качестве примера адвокат привел ситуации, когда фотографирование может привести: