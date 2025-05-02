Шкільні фото у мережі: чи можна вчителям знімати дітей без згоди батьків

Заклади освіти часто фотографують заходи, на яких присутні учні, та публікують їх потім у мережі. Проте це може бути небезпечно та навіть незаконно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію освітнього омбудсмена Надії Лещик.

Навіщо школи публікують у мережі фото з дітьми

За словами омбудсмена, заклади освіти зазвичай розміщують чимало фото- та відеоматеріалів на своїх інформаційних ресурсах (веб-сайтах, сторінках у соціальних мережах).

При цьому на них найчастіше фігурують саме діти.

"Часто це є не стільки проявом проактивної комунікації з батьками, скільки елементом звітування перед відповідним органом управління у громаді про певні заходи чи активності (конкурси, екскурсії тощо)", - пояснила Лещик.

За її словами, згодом органи управління можуть оприлюднювати шкільні "фотозвіти" вже на власних сайтах, а те, як і де зберігаються та використовуються надіслані світлини, часто залишається невідомим.

Чим небезпечна публікація дитячих знімків у мережі

"Розміщуючи будь-яку інформацію про дітей у мережі Інтернет, зокрема й дитячі світлини, варто пам'ятати, що з такого моменту ця інформація починає "жити власним життям", - наголосила експерт.

Вона пояснила, що ця інформація може:

потрапити до людей, які своїми діями можуть нашкодити дитині - вчиняти кібербулінг, хакерство, шахрайство чи шантаж;

дозволити (особливо разом із супутньою інформацією) ідентифікувати дитину та батьків, відстежувати місце та час їх перебування, полегшити переслідування та вчинення злочинів щодо дитини та/або батьків.

"В умовах воєнного стану ризик того, що оприлюднення інформації про дитину, зокрема фото, може завдати їй шкоди, лише зростає", - зауважила Лещик.

Чи дозволяє зйомку людини без її дозволу закон

Українське законодавство, за словами омбудсмена, забороняє відкриту зйомку людини без її дозволу на вулицях, зборах, мітингах та інших заходах публічного характеру.

Погоджуватися на створення світлин чи відео зі школярами можуть їхні батьки чи усиновлювачі (адже саме їх вважають законними представниками дитини до досягнення нею повноліття).

При цьому суди визнають, що згоду мають давати і тато, і мама дитини - навіть якщо вони не перебувають у шлюбі.

Для зйомки потрібно, щоб і дитина погоджувалася на неї. Навіть за умови, що згода від батьків є, якщо дитина не бажає фотографуватися - її не варто змушувати це робити.

Водночас рекомендації щодо захисту приватності у роботі ЗМІ від експертів Ради Європи мають декілька винятків із цього права.

Так, згода на зйомки дитини може бути необов'язковою:

коли суспільний інтерес переважає над приватністю школяра;

коли учень є публічною особою (наприклад спортсменом), а фото чи відеоматеріали пов'язані з такою його діяльністю.

В цілому згода на фотографування дитини може мати письмову чи усну форму. Також погодження може бути "мовчазним", кажуть у Міністерстві юстиції.

Правомірність фото чи відеозйомки дітей (інфографіка: eo.gov.ua)

За умови мовчазної згоди, батьки повинні:

перебувати поруч із дитиною;

знати та бачити, що її знімають на камеру;

не повинні висловлювати заперечень щодо цього.

В офісі освітнього омбудсмена педагогам рекомендують отримувати письмовий дозвіл від батьків, аби за потреби згоду можна було б підтвердити.

"В умовах воєнного стану збільшується ризик того, що оприлюднення інформації про дитину, зокрема фото, може їй зашкодити. Наприклад, коли йдеться про дітей військовослужбовців", - пояснили українцям.

Отже, щоб не наражати учасників освітнього процесу та людей поруч із закладом на небезпеку, не варто знімати на офіційних заходах військовослужбовців та їхніх родичів, позначати їх у соціальних мережах.

Чи може дати дозвіл на зйомку представник закладу освіти

В офісі освітнього омбудсмена нагадали, що працівники дитячих садочків чи шкіл не є законними представниками дитини, тому не мають права надавати дозволи на зйомки.

Водночас погодження на створення фото чи відео школяра можуть надавати представники:

дитячих будинків;

загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування.

Чи можна використовувати фото чи відео з дітьми без дозволу

Публікація та розповсюдження фото чи відеоматеріалів, на яких фігурують діти, можливі лише за наявності згоди їх батьків чи інших законних представників.

Тож закладу освіти, публікуючи будь-які фото чи відео на інформаційних ресурсах, варто звертати особливу увагу на те, чи має школа відповідні дозволи.

"Перед наданням згоди на використання фото, інших художніх творів на яких зображено особу, вона повинна бути поінформована про те, з якою метою і де саме будуть публічно показані, відтворені чи розповсюджені такі твори", - уточнила омбудсмен.

Правомірність публікації фото чи відео з дітьми (інфографіка: eo.gov.ua)

Насамкінець в офісі освітнього омбудсмена нагадали, що закони не вимагають публікувати фотографії дітей для звітності щодо освітніх подій.

Тож органи управління закликали:

не вимагати від педагогів розміщувати такі світлини;

не вимагати фотозвіти з огляду на безпекові ризики та додаткове навантаження на вчителів.

"Через вразливість дитини в онлайн-просторі, як батькам, так і закладам освіти варто обачно ставитися до публікації дитячих даних, зокрема й фото. Робити це слід з урахуванням потреби забезпечити кращі інтереси дитини", - наголосили експерти.