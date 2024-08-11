Що робити, якщо розкрили дані картки на сумнівному сайті: алгоритм дій від Мінʼюсту

Якщо ви випадково надали дані своєї платіжної картки або інформацію для доступу до інтернет-банкінгу на сумнівному сайті, не панікуйте, але й не зволікайте.

Що робити, якщо надали дані своєї платіжної картки:

Зв’яжіться з банком: Негайно зателефонуйте за номером, вказаним на звороті вашої картки. Повідомте про ситуацію і попросіть заблокувати вашу картку та рахунок. Блокуйте транзакції: Якщо ви підозрюєте, що з вашого рахунку вже зняли кошти, вимагайте від банку повного блокування всіх подальших операцій. Також попросіть банк надіслати запит до банку-отримувача коштів щодо їхнього блокування або повернення. Перевірте інші акаунти: Якщо ви вважаєте, що шахраї могли дізнатися ваші логіни та паролі від інших онлайн-сервісів, терміново перевірте налаштування безпеки всіх своїх акаунтів. Закрийте всі підозрілі сеанси.

Не зволікайте з реагуванням у подібних ситуаціях, кожна хвилина може бути важливою для запобігання фінансовим втратам.

Якщо Ви стали жертвою шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції (https://ticket.cyberpolice.gov.ua/) або повідомте про цю ситуацію за номером телефону 0 800 505 170.