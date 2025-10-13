Конфлікт через дівчину: у Київському метро група підлітків побила 24-річного чоловіка

Напали через образу дівчини

Правоохоронці припинили сутичку у метро та доставили учасників події до кімнати поліції.

"Нападники - п’ятеро підлітків, віком від 13 до 17 років, та двоє їх товаришів 19 та 21 років. Останні пояснили свої дії тим, що чоловік нібито образив їх подругу, яка була поруч із ними. Правоохоронці опитали неповнолітніх та передали їх батькам", - пояснили у поліції.

Яке покарання загрожує порушникам

Слідчі внесли відомості за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги суспільству, вчинене групою осіб. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Додамо, що ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Втім наголосимо, що більшість порушників - неповнолітні.

Фото із місця події (фото: Telegram/Реальний Київ)